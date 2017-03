Continuar a ler

Do lado do Leicester, apesar do ex-adjunto de Ranieri, Craig Shakespeare, ser um dos preferidos a continuar à frente da equipa até final da temporada, o certo é que a contratação de outro treinador não está descartada. Nesse ponto, um técnico com experiência no futebol inglês e capaz de lidar com a pressão dos resultados, pode ser o indicado. Segundo os donos do clube, Roy Hodgson, que já evitou as descidas de Fulham e West Bromowich, encaixa-se totalmente no perfil desejado.Outros dois nomes avançados pela imprensa britânica para substituir o italiano são o de Guus Hiddink (ex- Chelsea ) e Alan Pardew (ex- Crystal Palace ). Além destes dois experientes técnicos, também Sérgio Conceição foi equacionado , tendo até levado a que o presidente do Nantes viesse a público comentar esses rumores.