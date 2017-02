Roy Keane sempre foi conhecido por ser muito duro em campo mas fora dele as coisas não são muito diferentes. José Mourinho, que nos últimos 36 jogos só perdeu 3 e que ganhou recentemente a Taça da Liga inglesa , continua sem impressionar o ex-internacional irlandês. O treinador português é assim alvo de desconfiança por parte de um jogador que nos 12 anos que esteve ao serviço do Manchester United nunca acabou abaixo do 3.º lugar."Olho para o estado do Manchester United e vejo que estão em 6.º lugar na Premier League [a 15 pontos do líder Chelsea]. As pessoas dizem: 'consigo ver progressos', mas eles estão em sexto na liga. Além de que não ganharam a ninguém durante 3 meses", constatou à margem de um evento de angariação de fundos após a final da Taça da Liga inglesa.A lenda dos red devils continuou as críticas ao português referindo que só o vai poder avaliar nos jogos frente aos candidatos ao título. "Eu avalio o United nos grandes jogos. Frente ao Chelsea e mais um ou dois que virão logo a seguir. Se queres jogar pelo United e ser bem sucedido há encontros que que tens de ganhar", frisou Roy Keane.