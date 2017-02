O nome de Rui Águas está na lista final da Federação de Futebol de Ruanda, que nos próximos dias vai escolher o próximo selecionador nacional do país da África centro-oriental.



Depois de ultrapassada a primeira fase onde estavam 52 nomes, Rui Águas foi um dos eleitos pelos dirigentes africanos para, segundo o site oficial da Federação de Futebol de Ruanda, proceder à seleção final.





1. Antoine Hey (Alemanha)2. Georges Leekens (Bélgica)3. Jose Rui Lopes Aguas (Portugal)4. Paul Put (Bélgica)5. Peter James Butler (Inglaterra)6. Winfried ‘Winni’ Schafer (Alemanha)7. Raoul Savoy (Suiça)8. Samson Siasia (Nigéria)Caso seja o escolhido para assumir o cargo de selecionador de Ruanda, esta não será a primeira vez que Rui Águas vai trabalhar em África. O treinador português esteve no comando técnico de Cabo Verde desde meados de 2014 até ao final de 2015.

O bom trabalho na seleção de Cabo Verde não passou despercebido em África. Recorde-se que na altura em que saiu a seleção cabo verdiana estava no 1.º lugar do ranking da Confederação Africana de Futebol e no 31.º do ranking da FIFA.



Para além da Federação de Futebol de Ruanda, Record sabe que em África há outras possibilidade para o futuro de Rui Águas.