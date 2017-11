Semedo, de 23 anos, transferiu-se do Sporting para o Villarreal no verão, mas somou apenas quatro partidas no clube espanhol: três no campeonato e uma na Liga Europa.

Rúben Semedo, central português do Villarreal, só volta aos relvados em 2018, segundo escreve esta quinta-feira o diário 'Marca'.O defesa lesionou-se a meio de outubro e, além de problemas musculares na perna direita, também foi detetada uma complicação num tendão que vai prolongar o tempo de recuperação do jogador. Assim, o período de pausa competitiva vai dos dois meses e meio até aos quatro meses.

Autor: Luís Miroto Simões