O futebolista português Rúben Vezo esteve esta terça-feira ausente do treino do Granada, clube que representa por empréstimo do Valencia, devido a uma infeção viral.O defesa central de 22 anos ficou "em repouso domiciliário pendente de evolução clínica", informou o clube, 19.º e penúltimo classificado da liga espanhola.Emprestado pelo Valencia até final da temporada, Vezo alinhou até agora em 12 partidas pelo Granada.

Autor: Lusa