Tal como Record havia dado conta Rúben Vinagre está a ser alvo de forte interesse de clubes da Premier League. O lateral-esquerdo de 18 anos tem dado nas vistas ao serviço do Wolves - está cedido pelo Monaco até ao final da temporada - e atraiu o interesse de Arsenal, Manchester United e Everton, que têm o defesa no radar.Segundo foi possível apurar, os clubes acima referidos perguntaram pelo campeão europeu sub-17 em 2016, facto que está a acelerar o desejo que o Wolves tem de garantir os serviços do português. O valor da cláusula de compra não é conhecido, mas a equipa orientada por Nuno Espírito Santo deverá mesmo avançar para a compra do passe já em janeiro.Quem também continua a monitorizar a evolução de Vinagre, que tem um golo em oito jogos esta temporada, é o Monaco de Leonardo Jardim. No entanto, um dado quase certo é a continuidade do português no Wolves pelo menos até ao final da temporada.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto