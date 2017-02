Muito contente por estar de volta ?? Very happy to return ?? Très content pour retourné ?? A&O Um vídeo publicado por Rúben Vinagre (@rubenvinagrejr) em Jan 21, 2017 às 11:48 PST

Tem apenas 17 anos, mas Rúben Vinagre passou por muito nos últimos meses. O lateral-esquerdo, que em 2015 deixou os juvenis do Sporting rumo ao Monaco, começou por ser peça fundamental na conquista do Europeu sub-17, antes de assinar contrato profissional pela equipa de Leonardo Jardim.Poucas semanas depois, Vinagre estreou-se na equipa principal durante a pré-temporada e foi emprestado à Académica onde... nunca jogou porque a FIFA não permitiu a inscrição devido a ser menor. Como se não bastasse, o jovem craque ainda sofreu uma rotura muscular na coxa esquerda. Contas feitas, foram sete meses sem competir. Mas Vinagre está de volta aos treinos, agora na equipa B do Monaco, e mostra, em entrevista a, toda a ambição.Rúben Vinagre - Estou bastante motivado para regressar. Já estava com muitas saudades de fazer aquilo de que mais gosto. É bom estar de volta e em breve, se tudo correr bem, competir a sério. Já não o faço há bastante tempo...RV - Antes de mais, tenho de agradecer ao Monaco, por me ter acompanhado, tratado e ajudado em tudo. Também à minha família e amigos por todo o apoio. Mas houve uma pessoa que esteve lá sempre comigo, a minha fisioterapeuta, a Juliana Neto. Chegámos a trabalhar 12 horas por dia para eu voltar eu voltar o mais rapidamente possível. Se não, era impossível em fevereiro estar de volta aos relvados. Era suposto ser só em março. Estou muito grato por todo o trabalho espectacular que ela fez comigo.RV - Penso que sim. A determinação e ser muito ambicioso. Quero sempre mais. O maior rival sou eu e todos os dias me procuro vencer a mim mesmo e se calhar por ser assim é que as coisas vão acontecendo.RV - Exatamente. Quando saio de Portugal para vir jogar para o estrangeiro foi porque o projeto do Monaco era bastante interessante e por estar mais perto da equipa principal e por poder chegar mais rápido à equipa principal.RV - Ao início foi bastante complicado, por vir de uma situação tão positiva, tão boa. Foi o melhor momento da minha vida. Estar parado em relação aos meus colegas que conseguiam estar todos a competir e eu sem fazer nada foi muito complicado. Depois, as coisas foram-se complicando, nunca fui jogando e veio a lesão, que piorou tudo. Agora é que estou de volta aos relvados.RV - Nunca! Ainda hoje quando olho para as fotografias, para os vídeos com os colegas, rio-me, as lágrimas vêm sempre aos olhos... É um sentimento inexplicável. É a melhor sensação que já vi, é fora do normal.RV - Claro que sim! Muitos da nossa seleção campeã, como de outras seleções jovens, vão lá estar em breve. Portugal vai ter cada vez mais qualidade a nível sénior. É um grande país no desenvolvimento da formação e mais conquistas virão.RV - Neste momento estou focado no Monaco, claro, mas a seleção é uma das minhas prioridades. Estou sempre com o pensamento em ir e com vontade de ir porque também é um espaço de elite e onde só estão os melhores e eu quero estar entre os melhores.RV - Foi muito bom porque as coisas estavam a correr todas bem. Vir do Europeu campeão e assinar um contrato profissional com uma equipa grande como o Monaco era um objetivo. E consegui alcançá-lo. As coisas estavam a acontecer, depois houve estes contratempos, mas são coisas que acontecem.RV - Acredito que sim. A vida no futebol, e em tudo, não é um mar de rosas e as coisas nem sempre correm como queremos. Isto fez-me ver que, quando não correm como queremos, temos de arranjar maneira de dar a volta por cima. Foi o que eu fiz. Agora o meu foco é voltar forte, bem e ajudar o Monaco no que puder, e fazer tudo para conquistar tudo e ir à seleção fazer o mesmo.RV - Foi um dos melhores momentos que já tive! Ser chamado para os trabalhos da equipa principal de um clube como é o Monaco, com os jogadores que tem, muitos são referências, foi mesmo muito bom. Adorei. Foi espectacular, dias inesquecíveis, ao lado de grandes craques, grandes pessoas e grandes referências.RV - Com os portugueses, claro. Há logo outro empatia. Dei-me bem com eles, com os brasileiros, com o Falcão, que também fala português (risos). Mas todo o grupo foi espectacular.RV - Todos me foram ajudando a crescer como jogador, explicavam muitas coisas. Foram excelentes comigo e receberam-me bem.RV - Desde o momento em que assinei o contrato profissional, acreditei sempre que querem apostar em mim e que acreditam em mim. Ao assinar o contrato, também acredito neles e no projeto que têm para mim. Tanto eu como o clube estamos a fazer um trabalho em conjunto para que as coisas corram bem.RV - Foi positivo. Havia jogadores muito batidos, muito bons. É uma equipa de primeira liga, um treinador espectacular, que foi um grande jogador e me ajudou muito nesta fase. Ajudou-me a crescer como jogador e tantas outras coisas. Ainda continuo em contacto com ele, deu-me muita força. Foi bom conhecer outras realidades.RV - Deixou-me chateado, mas acredito que as coisas tenham acontecido todas com um propósito. Se agora estou aqui no Monaco, é porque acredito que, este ano, algo grande esteja para vir. Vou trabalhar para isso, o clube está a ajudar-me em tudo e estamos a trabalhar para que coisas boas aconteçam. Já chega das más!RV - Neste momento, estou focado na equipa B e a trabalhar com a equipa B. Só que, como já disse, sou muito ambicioso e tenciono chegar lá o mais rapidamente possível. Quero chegar rápido, mas quero chegar bem, com uma boa marca, com motivos para lá estar. Quero chegar lá e mostrar quem é o Rúben Vinagre e não ser apenas mais um no Monaco.RV - Nada mesmo. Não estou a pensar na equipa principal neste momento. Se for chamado fico muito contente, fico sempre contente porque seria mais uma conquista, mas estou focado na equipa B. Concorrência há em todo o lado. Eu quero competir com os melhores, por isso, quando mais concorrência houver... melhor!RV - É um projeto que o clube e o míster têm desenvolvido ao longo do tempo. Este ano, graças a um grande trabalho do míster e da equipa, o clube está muito bem, algo que já era previsto. Acredito que o Monaco vai conquistar algo grande porque um clube com a dimensão e as características que está a adquirir, não pode ficar sem uma conquista. É o melhor ataque da Europa e isso é muito grandioso.RV - O Bernardo é uma pessoa completamente normal fora de campo e um mágico lá dentro. Quem o vê jogar, conhece e treina com ele, sabe que tem muita qualidade. É um jogador que trabalha imenso e é muito inteligente a jogar. É uma pessoa muito fácil de conviver, muito bem disposto. Tudo o que está vem do trabalho que teve. O Bernardo ainda vai conseguir muito!RV - Claro! O exemplo do Zé, do Renato Sanches também, que conseguiram coisas grandes, são sempre positivos e que nos fazem acreditar cada vez mais. Com trabalho e com dedicação, as coisas vão acontecer para mim também.RV - Sou muito ambicioso, por isso... daqui a um ano quero estar na equipa principal do Monaco. Vou trabalhar e lutar para isso!

