Treinou a equipa sub-17 do Al Hilal durante uma temporada. Rui Águas viu de perto a evolução de vários jovens que, antes de chegarem aos clubes, ‘crescem’ no futebol de rua.

"O jogador saudita é bom tecnicamente. Adoram futebol. Há muita cultura de futebol de rua, apesar de ser um país com o clima muito quente. Em termos físicos, não são jogadores robustos. O típico jogador saudita não é alto e forte, mas, tecnicamente, não é inferior ao nosso", explica Rui Águas, atual treinador do Pharco, do Egito.

