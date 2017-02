Continuar a ler

"Chegamos para ajudar o Bastia a atingir o objetivo de ficar na 1ª Divisão", disse Rui Almeida a Record. "Julgo que a primeira época no Red Star foi boa e agora surgiu este desafio. Achei que era o momento certo e fiquei feliz com o convite do Bastia", acrescentou.Com a chegada de Rui Almeida ao Bastia eleva-se para três o número de treinadores portugueses à frente de equipas na principal liga francesa: Leonardo Jardim comanda o Monaco, líder da prova, e Sérgio Conceição conduz o Nantes, atual 12º classificado."É um prazer estarmos três portugueses na Ligue 1, mas isso só é possível porque as pessoas nos reconhecem capacidade e competência. Agora, temos de justificar essa confiança", sublinhou.Depois de ter sido adjunto de vários treinadores em clubes como o Estoril, Sp. Braga ou Sporting, esteve também no Egito e na Síria. Em 2015/16 assumiu-se pela primeira vez como técnico principal, no Red Star, da segunda liga francesa, conduzindo a equipa à 5ª posição. Agora, um contrato de dois anos e meio deverá mantê-lo no Bastia até junho de 2019."Foi uma das razões que me levaram a aceitar. As pessoas acreditam no meu potencial para projetar o clube e desenvolver várias áreas do futebol. Mas queremos ter sucesso nestes três meses e começar já a vencer o Nantes", sublinhou Rui Almeida.