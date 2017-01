Continuar a ler

RA - Na época passada o Red Star ficou em 5.º lugar a 1 ponto da subida... É sempre possível fazer melhor, mas era difícil.RA - Os resultados no futebol têm sempre influência. Estávamos confiantes de que esta época ia ser tranquila a nível de classificação. Naturalmente que estávamos mais longe do que fizemos o ano passado, mas não teve a ver diretamente com os resultados. Acho que devemos sempre estar um patamar acima e o patamar acima era a subida de divisão. E não estavam reunidas as condições para lutar por esse objetivo neste momento.RA - Sem dúvida. Fiz o máximo para deixar o clube estruturado, depois de anos noutros escalões. O Red Star tem uma enorme história e acredito que, humildemente, dei um contributo forte para a estabilização do clube no futebol profissional francês. Deixei um clube com condições infraestruturais e humanas para lutar pela subida de divisão num futuro próximo. Mas o Red Star vai necessitar de algum reforço financeiro para alcançar outros patamares, já que tem o terceiro orçamento mais pequeno da Ligue 2. Nem sempre o dinheiro faz a diferença, mas há clubes com orçamentos superiores em 20 milhões de euros.RA - Nos últimos 5 jogos da época passada fez a diferença, em momentos de lesões e em que o nosso banco não era tão forte como o de equipas que estavam a lutar connosco, como o Dijon e o Le Havre. Nos últimos meses fez a diferença, naturalmente.RA - Essa é sempre a nossa obrigação, de alcançar os objetivos. Claro que teria sido fantástico conseguir a subida de divisão, mas, dentro dos objetivos solicitados, que foi estabilizar a equipa na Ligue 2, coloquei a fasquia acima para uma uma classificação que honrasse o Red Star. Conseguimos rapidamente: em fevereiro já tínhamos alcançado quase 50 pontos quando a meta era de 45 pontos. Tenho o sentimento de dever cumprido e o reconhecimento público por parte de outros treinadores franceses também me deixa orgulhoso.RA - Não preciso de pausa. Fiquei feliz pelo projeto, pelas pessoas que encontrei e pelo futebol francês. Ultrapassei os objetivos do clube e vou aguardar por um desafio de acordo com o que desejo.RA - Acredito que sim, com o futebol desenvolvido no ano passado e ainda o reconhecimento de ter sido nomeado para melhor treinador da Ligue 2. Já tive um convite, por exemplo, mas achei que não era o momento. Prefiro não revelar o clube, não é o mais importante agora... Há sempre um periodo em que temos de confirmar a nossa competência, é normal. E depois é uma questão de tempo. Vou aguardar e escolher dentro do que é apropriado para a minha carreira.RA - Gostei muito do país e de viver em Paris. Muitos apaixonados do futebol em Portugal estão mais atentos à Ligue 1, mas a Ligue 2 é um campeonato com um nível competitivo muito forte. Por exemplo, há muitos jogadores que saem deste campeonato para o Championship ou até para a Premier League. Se recuarmos uns anos, o Claudio Ranieri estava a treinar o Monaco na Ligue 2. Dá para entender o nível competitivo. Continuar em França? Sem dúvida que sim, mas quero dar um passo diferente em relação ao desafio.