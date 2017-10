Continuar a ler

E para conhecer a sério é preciso ir aos sítos. Para um treinador ainda mais, isto quando se analisa futebol. "Um jogo na televisão é transmitido para apelar à emoção de quem o vê e isso para um treinador diz pouco. Só vejo jogos ao vivo e em plano aberto para poder observar todos os detalhes. É importante estar, sentir e ver, portanto aproveitei esta altura da minha vida que estou sem clube", atirou Rui Almeida.O técnico português esteve em Inglaterra, viu os jogos e sentiu que é um bom país…para trabalhar. "O ambiente dos adeptos é o que leva qualquer treinador ou jogador a estar no futebol. É um dos países de topo. Gostei muito de estar em França, não sei o que vai acontecer no futuro, mas vejo-me a treinar em Inglaterra, sem dúvida", confessou. E se a oportunidade surgir, Rui Almeida vai tentar implementar o seu estilo. "O esquema favorito é o que leva à vitoria. Claro que quero ganhar, mas tenho uma filosofia de jogo: quero jogar o mais próximo da baliza do adversário e o mais longe da minha e gosto que as minhas equipas tenham a posse de bola", defendeu o português.Na teoria este é o objetivo; na prática nem sempre é possível concretizá-lo. "Estive na Ligue 2 e Ligue 1 e o contexto muda e isso também nos obriga a mudar o espaço de atuação. No Red Star estava muito mais perto da baliza do adversário; com o Bastia, mesmo que quisesse, nem sempre conseguia. Uma das obrigações como treinador é ler a situação, ver os jogadores disponíveis e fazer a adaptação. O importante é estar o mais perto possível da minha filosofia", acrescentou.A viagem de Rui Almeida a Inglaterra serviu ainda para meter a conversa em dia – muito sobre futebol, naturalmente - com Marco Silva. Quando o atual técnico do Watford chegou ao Estoril, na época 2005/2006, para iniciar a última etapa como jogador, já Rui Almeida lá estava como treinador adjunto.Cada um seguiu o seu caminho no futebol, mas a amizade manteve-se, assim como a admiração. "Este Watford mostra muito trabalho e muita competência do Marco Silva. Os resultados espelham esse o trabalho. Por exemplo, quem viu o jogo com o Chelsea, com o Watford a enfrentar o campeão, percebeu que havia um plano A,B e C para aquele jogo. Aqui não há sorte nem nada parecido: uma equipa que consegue incomodar os grandes de Inglaterra como este Watford tem feito só mostra que há muito mérito do Marco Silva", elogiou.Antes de Inglaterra, Rui Almeida observou alguns jogos em Espanha e até pode visitar outros países no futuro. A não ser que o telefone toque com o projeto considerado ideal pelo treinador.