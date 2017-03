Continuar a ler

Mesmo assim, na segunda parte, o Bastia chegou a ter dois golos de vantagem, graças a remates certeiros de Danic e Oniangue, aos 69' e 76', respetivamente. No entanto, o Nantes, sem o lesionado Sérgio Oliveira, acabou ainda por chegar à igualdade na parte final do encontro.O argentino Sala reduziu a diferença, aos 78', e o brasileiro Diego Carlos, antigo jogador do Estoril, deu um ponto à equipa comandada por Sérgio Conceição, aos 90+1, evitando o triunfo de Rui Almeida logo na estreia.Com este resultado, o Nantes subiu ao 11.º posto, com 34 pontos, enquanto o Bastia - que não vence há 10 jogos - é penúltimo na Ligue 1, com 24, a cinco dos lugares que garantem a permanência.Veja o direto do jogo e a classificação da Ligue 1