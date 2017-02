Já o presidente do Bastia, Pierre-Marie Geronimi, salientou a confiança num bom trabalho do novo técnico, que orientou o Red Star, do 2.º escalão francês, até dezembro passado. "Estamos muito felizes por acolher Rui Almeida. Esperamos alcançar bons resultados com ele. Ele traz o seu adjunto [Gabriel Santos], e o resto da equipa técnica mantém-se. Trata-se de alguém extremamente sério e rigoroso, ficamos rapidamente rendidos", adiantou o dirigente.





Com o pensamento já no jogo de amanhã, Rui Almeida espera aproveitar a vantagem de jogar em casa, num estádio (Furiani) onde os adversários costumam sentir sempre muitas dificuldades. "Quero dar confiança aos jogadores mas o mais importante é o coletivo. É preciso aproveitar os jogos caseiros e o apoio dos nossos adeptos é uma grande vantagem. Temos de ser reis em casa e os adeptos serão muito importantes, precisamos deles. Vamos todos trabalhar para ganhar amanhã, pouco importam as questões táticas. Temos ainda 24 horas para trabalhar", acrescentou o português.