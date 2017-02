Continuar a ler





Com o Bastia sem vencer há nove jogos (8 na Ligue 1) - a última vitória foi a 17 de dezembro, em Rennes, por 2-1, e a derrota com o Angers, por 3-0, no sábado , precipitou a demissão de François Ciccolini - a missão de Rui Almeida em tentar evitar a descida da turma corsa antevê-se complicada. Curiosamente, a estreia será já esta quarta-feira, na receção ao Nantes, que encetou uma sensacional recuperação desde que passou a ser comandado pelo compatriota Sérgio Conceição.

Rui Almeida torna-se, assim, no sexto técnico português a comandar um clube da Ligue 1 - Artur Jorge (Racing e PSG), Toni (Bordéus), Paulo Duarte (Le Mans), Leonardo Jardim (Monaco) e Sérgio Conceição (Nantes) são os outros -, sendo que três deles estão atualmente em funções. Aliás, a liga conta atualmente com apenas seis treinadores estrangeiros, sendo metade portugueses: além de Almeida, Jardim e Conceição, os outros são o espanhol Unai Emery (PSG), o suíça Lucien Favre (Nice) e o uruguaio Pablo Correa (Nancy).

O português Rui Almeida já orientou esta segunda-feira o primeiro treino ao comando do SC Bastia , depois de ter assinado um contrato válido por duas épocas e meia com o clube da Córsega, que ocupa a 19.ª posição do principal campeonato francês, com 23 pontos, a cinco dos lugares de permanência, embora com um jogo em atraso.Aos 47 anos, o antigo adjunto de Jesualdo Ferreira - trabalhou com ele no Panathinaikos, no Sporting, no Sp. Braga e no Zamalek - regressa ao ativo depois de ter deixado o Red Star, clube da 2.ª Divisão francesa do qual saiu em dezembro. A acompanhá-lo no Bastia terá os adjuntos Gabriel Santos e Benoît Tavenot, enquanto Hervé Sekli é o treinador de guarda-redes.