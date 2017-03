Continuar a ler

No relacionamento com os jogadores, os meios são distintos mas o fim é comum. "As palestras do Jardim são calmas e ponderadas enquanto com Sérgio há mais faísca e conversa de forma veemente com todos. Mas ambos exigem responsabilidade no fim", disse quem não se esquece de um frase de Jardim quando este chegou ao Beira-Mar em 2009: "Disse logo: ‘Nos próximos 4 ou 5 anos tenho de chegar a um grande clube. Não quero ser treinador de sobe e desce’. Isso marcou-nos logo, pela ambição que ele já mostrava na altura. Agora é fácil dizer que ele podia ter chegado até aqui. Mas já aparentava sinais disso mesmo."



Já na ideia de jogo, Leonardo e Sérgio aproximam-se. "Preparam muito bem o processo defensivo e ambos preocupam-se com as saídas rápidas para o ataque. A diferença é que o Sérgio quer sempre mais pressão", diz.



Patamares elevados



Para o médio do Freamunde, Jardim está onde queria. "O Monaco deu-lhe estabilidade e a equipa evoluiu imenso. Espero que seja campeão!" Já Sérgio "está de passagem pelo Nantes". "É técnico de clube grande", alerta.



No relacionamento com os jogadores, os meios são distintos mas o fim é comum. "As palestras do Jardim são calmas e ponderadas enquanto com Sérgio há mais faísca e conversa de forma veemente com todos. Mas ambos exigem responsabilidade no fim", disse quem não se esquece de um frase de Jardim quando este chegou ao Beira-Mar em 2009: "Disse logo: ‘Nos próximos 4 ou 5 anos tenho de chegar a um grande clube. Não quero ser treinador de sobe e desce’. Isso marcou-nos logo, pela ambição que ele já mostrava na altura. Agora é fácil dizer que ele podia ter chegado até aqui. Mas já aparentava sinais disso mesmo."Já na ideia de jogo, Leonardo e Sérgio aproximam-se. "Preparam muito bem o processo defensivo e ambos preocupam-se com as saídas rápidas para o ataque. A diferença é que o Sérgio quer sempre mais pressão", diz.Para o médio do Freamunde, Jardim está onde queria. "O Monaco deu-lhe estabilidade e a equipa evoluiu imenso. Espero que seja campeão!" Já Sérgio "está de passagem pelo Nantes". "É técnico de clube grande", alerta.

O Estádio Louis II será amanhã palco de um confronto português para a Ligue 1. O líder Monaco, orientado por Leonardo Jardim, recebe a sensação Nantes, de Sérgio Conceição e, após um empate e uma vitória para cada lado nos três confrontos entre ambos em Portugal, este será um tira-teimas interessante. Por isso, Record falou com o médio Rui Sampaio, que já trabalhou com os dois técnicos, de forma a perceber quais as diferenças entre Jardim e Conceição."Na questão da liderança, são claramente diferentes. O Leonardo é mais sereno, tranquilo e intervém menos. É um treinador mais comedido. Já o Sérgio diz o que tem a dizer, com muito ímpeto e tem o coração na boca quando fala. Mete paixão em tudo e é contagiante. Não admite perder nem no treino mas tem bom coração. São lideranças diferentes que resultam", diz o médio, de 29 anos, orientado por Jardim no Beira-Mar (2009/11) e no Olhanense por Conceição (2012/13).

Autor: Hugo Neves