Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Bayern Munique, cumpriu esta quarta-feira a promessa que tinha feito ao Ingolstadt, de oferecer ao clube de futebol especialidades gastronómicas da região, caso a equipa vencesse ao Leipzig em dezembro.O jogo em questão, da 14.ª jornada da liga alemã, realizou-se a 10 de dezembro e terminou com uma vitória do Ingolstadt sobre o Leipzig, por 1-0, resultado que permitiu ao Bayern Munique apanhar o Leipzig na liderança da Bundesliga.Seis semanas após a promessa, o presidente do Bayern Munique apareceu na cidade vizinha de Ingolstadt com salsichas e pretzels suficientes para alimentar 80 pessoas."Obrigada ao Bayern pelas salsichas prometidas", foi o comentário de agradecimento publicado pelo Ingolstadt no Twitter, como legenda de uma foto em que é possível ver-se os dois presidentes a dar um aperto de mão.O Bayern Munique é o atual líder do campeonato alemão com 42 pontos, mais três do que o Leipzig, que está no segundo lugar. Já o Ingolstadt é o penúltimo da classificação.

Autor: Lusa