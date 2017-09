Continuar a ler

Sempre muito crítico em relação aos avultados investimentos dos parisienses no reforço da equipa, Rummenigge não deixou de admitir o poderio do rival, embora tenha desvalorizado a importância deste encontro.



"O PSG tem obviamente jogadores de classe mundial, que teremos de controlar. Mas nós temos a experiência. É um jogo de prestígio, mas uma coisa está clara: não é em Paris que a Liga dos Campeões se vai decidir. Queremos, acima de tudo, criar condições para terminarmos em primeiro no nosso grupo", salientou. Sempre muito crítico em relação aos avultados investimentos dos parisienses no reforço da equipa, Rummenigge não deixou de admitir o poderio do rival, embora tenha desvalorizado a importância deste encontro.

O início de época do Bayern Munique ficou marcado pela derrota com o Hoffenheim e pelo empate caseiro diante do Wolfsburgo, este último na passada sexta-feira. Ainda assim, Karl-Heinz Rummenigge acredita que os campeões alemães conseguirão um resultado positivo em Paris, onde defrontam amanhã o PSG, na 2.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões."Conheço a nossa equipa. Neste tipo de jogos, fica super motivada e concentrada. Estou convencido de que podemos trazer alguma coisa de volta", adiantou Karl-Heinz Rummenigge, líder do clube bávaro, antes da comitiva bávara embarcar no avião rumo à capital francesa.