O presidente executivo do Bayern Munique, Karl-Heinz Rummenigge, acredita que Renato Sanches estará à altura de suceder a Xabi Alonso, médio espanhol que se retira no final da temporada, com 35 anos de idade."O nosso desejo é que Renato Sanches cresça e siga os passos dele [Xabi Alonso]. Foi para isso que o contratámos no verão passado", afirma Rummenigge em entrevista ao jornal alemão 'Sport Bild' nesta quarta-feira, reconhecendo que o telentoso jovem internacional português, contratado ao Benfica, tem uma tarefa árdua pela frente."[Renato Sanches] Tem qualidade para o conseguir fazer, mas é preciso ter paciência com ele", sublinha o dirigente, garantindo que o clube alemão continuará a investir forte de forma a não se deixar ultrapassar por Real Madrid, Barcelona e Manchester United.

Autor: António Espanhol