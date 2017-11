Cristiano Ronaldo: «Não quero renovar, estou bem»

Cristiano Ronaldo continua ou não continua no Real Madrid? Eis a questão que volta e meia salta para a ordem do dia na imprensa espanhola e que, na segunda-feira, voltou a ganhar força no programa televisivo 'El Chringuito', do canal Mega.O jornalista Edu Aguirre garantiu que o internacional português já comunicou a Florentino Pérez a intenção de deixar o clube em junho, assegurando que o jogador recusou mesmo uma proposta de renovação apresentada pelo dirigente. Avançou Aguirre que Ronaldo terá pedido ao presidente dos merengues que facilitasse a sua saída "por um preço módico", algo que Florentino terá recusado.Cristiano Ronaldo, de 32 anos, ingressou no Real Madrid em 2009 e termina contrato com o emblema da capital em junho de 2021.Recorde-se que, no princípio do mês, CR7 já havia abordado a possibilidade de renovar contrato , assumindo que não o queria fazer.