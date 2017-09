O único golo da partida foi apontado por Korobov, de penálti, já no prolongamento (114'), num duelo em que os moscovitas apresentaram muitas mudanças no onze.



Onze do CSKA Moscovo: Pomazun, Oleynikov, Khosonov, Vasin, Nababkin, Gordyushenko, Natcho, Milanov, Kuchaev, Olanare e Chalov.

O CSKA Moscovo, que iniciou a Liga dos Campeões com uma vitória no Estádio da Luz, foi esta quarta-feira eliminado da Taça da Rússia pelo modesto Avangard Kursk, equipa da 2.ª divisão que venceu em casa, por 1-0, e seguiu para os oitavos-de-final.

Autor: Diogo Jesus