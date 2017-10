O CSKA Moscovo empatou a zero na receção ao líder Zenit este domingo, em jogo da 14.ª jornada da Liga russa, e manteve-se a quatro pontos do comando do comando.Com este empate, o CSKA segue no terceiro posto, enquanto o Zenit pode terminar a ronda na liderança em igualdade com o Lokomotiv Moscovo, caso a formação em que atuam Manuel Fernandes e Éder vença esta segunda-feira na receção ao Krasnodar.O CSKA Moscovo é um dos adversários do Benfica no Grupo A da Liga da Campeões, juntamente com Manchester United e Basileia, e os encarnados perderam, no Estádio da Luz, com os moscovitas por 2-1 na primeira jornada.

Autor: Lusa