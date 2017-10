O CSKA Moscovo, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, empatou este domingo em casa a zero com o Ufa, em jogo da 12.ª jornada da liga russa, podendo ficar mais longe da liderança.Quatro dias depois de ter sido goleado pelo Manchester United (4-1), na Champions, o conjunto moscovita somou o quarto encontro consecutivo sem ganhar.O CSKA Moscovo é quarto classificado, com 21 pontos, os mesmos do Krasnodar, menos seis do que o Zenit e dois do que o Lokomotiv, sendo que o duo da frente tem menos um encontro disputado.

Autor: Lusa