Com esta vitória, o Lokomotiv, onde também atua Manuel Fernandes - jogou os 90 minutos - subiu, provisoriamente, à segunda posição, com mais dois pontos do que o Krasnodar e menos um do que o Zenit, sendo que ambas as equipas jogam entre si, ainda este domingo.

Éder voltou a ser herói, desta vez com a camisola do Lokomotiv Moscovo. O avançado português foi suplente na visita ao terreno do Rostov, referente à 11.ª jornada da liga russa, este domingo, mas ainda foi a tempo de resolver a partida - entrou aos 77 minutos - ao marcar o único golo do encontro.Ao cair do pano (90+3'), o português, célebre pelo golo contra a França no Euro'2016 que deu a vitória na competição à equipa das quinas, ganhou um ressalto na área e, com um cabeceamento certeiro, bateu o guarda-redes adversário, Sergey Pesjakov.