O estado do terreno mereceu duras críticas do treinador português José Mourinho, no final da deslocação do Manchester United ao terreno do Rostov em jogo dos 16 avos de final da Liga Europa, partida que terminou com um empate 1-1.



"É difícil acreditar que tenhamos jogado num relvado neste estado -- se é que lhe podemos chamar um relvado", apontou Mourinho.



Os estádios do Rostov e do Kazan foram interditos a jogos de futebol em consequência do estado do relvado, anunciou hoje a Liga Russa de Futebol (RFPL)."A RFPL tomou a decisão de interditar os estádios de Olimp 2, em Rostov, e Tsentralni, em Kazan, não podendo as infraestruturas acolher jogos do campeonato russo", declarou a liga, adiantando que os jogos poderão regressar aos dois estádios quando o estado dos relvados for considerado satisfatório.

Autor: Lusa