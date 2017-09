Continuar a ler

"Fiquei muito satisfeito por ter feito parte desta grande família. Foi uma decisão difícil de tomar, mas tenho de deixar a equipa por razões pessoais", adiantou, por seu lado, o jogador de 35 anos.



Recorde-se que Marat Izmailov chegou ao Sporting em 2007, por empréstimo do Lokomotiv Moscovo, mantendo-se no clube de Alvalade até 2013. Depois, trocou os leões pelo FC Porto, que o emprestou aos azeris do Gabala e aos russos do Krasnodar.

A passagem de Marat Izmailov pelo Ararat Moscovo acabou por ser muito curta, pois o antigo jogador do Sporting e do FC Porto abandonou o clube russo, com o qual rescindiu o contrato alegando motivos pessoais.Depois de ter assinado pelos moscovitas no verão, Izmailov fez apenas quatro jogos (e dois golos) pela equipa que alinha no 3.º escalão do futebol russo e anunciou esta terça-feira o fim da ligação entre as duas partes por "mútuo acordo".