O Lokomotiv empatou (2-2) no dérbi de Moscovo frente ao CSKA, em encontro a contar para a 16.ª jornada da liga russa. Um jogo em que Manuel Fernandes esteve em destaque: primeiro ao falhar um penálti aos 76' mas depois a marcar o golo que garantiu a igualdade aos 87'.Foi Miranchuk que abriu o marcador para a equipa da casa mas o CSKA, adversário do Benfica na Champions, deu a volta ao marcador por Vitinho (28') e Natkho (43'). A expulsão de Khosonov aos 49' acabou por afetar o CSKA no segundo tempo, com Manuel Fernandes (refira-se que Éder não jogou) assumir as contas do jogo.Deste modo, o Lokomotiv mantém a liderança do campeonato russo com 33 pontos, enquanto o CSKA permanece em 4.º, com 26.

Autor: Bruno Dias