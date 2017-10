Depois de na quinta-feira ter feito três golos em pouco menos de um quarto de hora ante o Zlin , Manuel Fernandes voltou este domingo a marcar, abrindo o caminho a novo triunfo do Lokomotiv Moscovo, agora por 3-0, diante do Dínamo Moscovo, em duelo da jornada 12 da Liga russa.Para lá de Manuel Fernandes, que estará a viver uma das semanas mais afinadas da carreira, também Éder voltou a fazer das suas, ao fazer o segundo golo dos moscovitas, aos 33'. Esta foi a segunda jornada consecutiva do herói do Euro'2016 a marcar, depois de na ronda passada ter dado o triunfo diante do Rostov. Para lá da dupla lusa, Aleksey Miranchuk fixou as contas em 3-0, aos 58'.Contas feitas, o Lokomotiv mantém-se colado ao Zenit, estando de momento com 26 pontos, menos 1 do que o emblema de São Petersburgo, que ainda tem uma partida em atraso.

Autor: Fábio Lima