O brasileiro Xandão, antigo jogador do Sporting, rescindiu o contrato com os russos do Anzhi, clube onde estava desde o verão passado depois de três temporadas e meio ao serviço do Kuban.Com 30 anos, o defesa central jogou pelos leões na segunda metade de 2011/12 e na primeira de 2012/13, rumando em fevereiro de 2013 ao campeonato russo.No Anzhi, Xandão cumpriu apenas sete jogos esta época, depois de ter sido titular indiscutível no Kuban.