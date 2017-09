Depois de o CSKA Moscovo ter sido eliminado da Taça da Rússia frente a uma equipa da 2.ª divisão (Avangard Kursk), o Zenit e o Lokomotiv também não conseguiram escapar a idêntico destino esta quinta-feira. E, à semelhança do que acontecera ao rival do Benfica na Champions, ambas as equipas tombaram após prolongamento, perdendo por 3-2.Em São Petersburgo, o conjunto orientado por Roberto Mancini caiu no dérbi frente ao Dínamo local, este ano promovido ao 2.º escalão. No Estádio Krestovsky - casa do Zenit, apesar de ser o adversário a ter o estatuto de visitado -, Kulishev (37' e 111' pen.) e Barsov (43') fizeram os golos que derrotaram o poderoso rival, que marcou por Leandro Paredes (60') e Poloz (62'), numa partida em que ficou reduziu a 10 logo aos 11 minutos, por expulsão de Mevlja.Já o Lokomotiv, com os portugueses Eder e Manuel Fernandes no onze – o médio saiu ao intervalo –, acabou também derrotado por 3-2, após prolongamento, na visita ao Krylya Sovetov, atual 2.º classificado da 2.ª divisão. A partida dos 16 avos-de-final da Taça foi decidida por Klenkin, aos 108', depois Kverkvelia ter empatado o encontro nos descontos (90'+2). Bashkirov (51') e Pejcinovic (84' p.b.) fizeram os outros golos do Krylya, enquanto Aleksey Miranchuk (76') marcou pelos moscovitas.