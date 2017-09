As autoridades russas reconhecem que têm um potencial problema em mãos devido às deslocações de Liverpool e Manchester United a Moscovo na próxima semana para defrontarem Spartak (terça-feira) e CSKA (quarta-feira), respetivamente, em jogos da Liga dois Campeões, o que juntará adeptos de dois clubes ingleses de forte rivalidade aos locais - recorde-se que hooligans russos atacaram ingleses no decorrer do Euro'2016, em França.Também os dois clubes já tomaram posição, destacando-se o conselho dos red devils aos seus adeptos. De acordo com a BBC, o Manchester United transmitiu aos seguidores que se vão deslocar à capital russa para que "não usem as cores do clube" ou "passeiem sozinhos em Moscovo".Por seu turno, o Liverpool informou que face à presença quase simultânea dos dois clubes na cidade será de esperar que se faça notar mais polícia nos locais em que se juntem adeptos dos dois clubes, hotéis incluídos.