Ruud Gullit, um dos melhores jogadores holandeses de todos os tempos, não poupou críticas a Paul Pogba, de 23 anos, que tarda em corresponder aosinvestidos pelo Manchester United. A ex-estrela do AC Milan pensa que o francês poderá tornar-se outro caso de"Paul Pogba está a passar pelo mesmo que o Depay passou no Manchester United", começou por afirmar em entrevista ao 'Mirror'. "Se ele perguntasse ao Memphis iria perceber que só é possível chegar ao topo e ser bem sucedido em Inglaterra se se esforçar todos os dias", disse Ruud Gullit num tom muito crítico para com o astro do United.