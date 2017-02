Numa altura em que crescem os rumores de uma possível transferência milionária de Gareth Bale para o Manchester United no verão, o histórico Ryan Giggs veria com bons olhos o regresso do compatriota à liga inglesa."Como adepto seria fantástico voltar a vê-lo na Premier League. E os simpatizantes do United adorariam tê-lo em Old Trafford", atirou o antigo jogador dos red devils que, no entanto, não tem grandes esperanças. "Enquanto ele estiver feliz no Real será difícil sair", atirou.