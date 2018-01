Continuar a ler

Giggs, internacional galês por 64 vezes, foi adjunto de David Moyes no Manchester United e assumiu o cargo interinamente no final da temporada 2013/14 quando o escocês foi demitido, para depois integrar a equipa técnica do holandês Louis van Gaal."Estou muito orgulhoso por me ter sido dada a honra de treinar a seleção nacional. Os desafios que temos à nossa frente, com a Liga das Nações e a qualificação para o Euro'2020, entusiasmam-me muito. Estou ansioso por começar a trabalhar com os jogadores, para nos prepararmos para esses encontros cruciais no final do ano", afirmou Giggs, 44 anos, que se estreia a 22 de março, num embate frnete à China, em Nanning."Estamos muitíssimo felizes por ver Ryan [Giggs] nomeado selecionador. Com a sua vasta experiência de ter jogado e treinado o maior clube do mundo, estamos confiantes num futuro bem-sucedido para a nossa seleção nacional", disse Jonathan Ford, diretor executivo da federação.