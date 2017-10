Lindelöf entra em campo e comete dois erros 'fatais'... em dez minutos

Lindelöf ou Lovren? Compare e decida quem esteve pior

Ryan Giggs saiu em defesa de Lindelöf. Depois da má exibição do sueco frente ao Huddersfield Town, que acabou com uma derrota por 2-1 , o antigo extremo acredita que o sueco ex-Benfica ainda tem para dar, referindo-se ao exemplo de Nemanja Vidic, que se tornou uma estrela apesar de não ter começado bem nos red devils."Lindelöf foi alvo de muitas críticas mas não acho que deva ser colocado de parte. Alguns jogadores chegaram à Premier League e impuseram-se imediatamente. Outros demoraram 6 meses ou mesmo um ano, como Patrice Evra, Jaap Stam e Nemanja Vidic. E tornaram-se jogadores incríveis. Não podemos colocar de parte um jogador, especialmente que não tenha jogado com regularidade", sublinhou a lenda do Manchester United à Sky Sports.

Autor: Bruno Dias