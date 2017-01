?? | We are delighted to report that Ryan Mason has been discharged from St Mary’s Hospital in London https://t.co/ydeYvsqSRo pic.twitter.com/gLOuMxFZSz — Hull City (@HullCity) January 30, 2017

Ryan Mason já teve alta hospitalar depois de ter sido operado de urgência a uma fratura no crânio após o jogo com o Chelsea, informou o clube."Estamos satisfeitos por informar que Ryan Mason teve alta hospitalar do Hospital de St. Mary, em Londres", pode ler-se no comunicado publicado no site oficial e difundido nas redes sociais do clube. "Ryan vai agora continuar a recuperação e as primeiras fases de reabilitação em casa e o clube gostaria de deixar os seus agradecimentos em público a todos os que estiveram envolvidos nos cuidados até agora".Recorde-se que Ryan Mason preciso de ser operado de urgência depois de fraturar o crânio após choque com Gary Cahill , há pouco mais de uma semana.