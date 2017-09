Continuar a ler

Além de Sá Pinto, pela mesma razão, os adjuntos Rui Mota e Ricardo Pereira também foram punidos com igual castigo.



Ricardo Sá Pinto, treinador do Standard Liége, foi suspenso até 3 de outubro devido a comportamento incorreto no triunfo por 2-1 sobre o Lokeren, na oitava jornada do campeonato belga, anunciou esta segunda-feira a federação local.O organismo puniu o técnico português com sete dias de suspensão, com início marcado para quarta-feira, e com uma multa de 400 euros, depois de Sá Pinto, no domingo, ter invadido o relvado para festejar com os seus jogadores o golo da vitória sobre o Lokeren, marcado pelo congolês Paul-José M'Poku, aos 90+1 minutos.

Autor: Lusa