Dear @BarackObama, since we are apparently already the only European soccer club you follow on Twitter: See you at our stadium? #sv98 pic.twitter.com/iThQpILKTF — SV Darmstadt 98 (@sv98) 15 de fevereiro de 2017

Um mês e meio depois de ter deixado de ser presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama encontra-se a aproveitar as férias ao lado da esposa , Michelle Obama, e não só. O SV Darmstadt 98, clube que milita na Bundesliga e conta com o guarda-redes português Daniel Heuer Fernandes, foi surpreendido com um seguidor fora do comum no Twitter, de seu nome Obama. Tornando-se assim a primeira equipa de futebol europeia a ser seguida pelo vencedor do prémio Nobel da Paz em 2009.Os alemães mostraram-se espantados e muito felizes com esse acontecimento e decidiram fazer um vídeo a agradecer ao ex-presidente da maior potência mundial pelo 'apoio', oferecendo-lhe uma camisola com o número 98 e convidando-o para assistir a um jogo no Böle, casa do Darmstadt.Uma das possíveis razões para este adepto surpresa pode estar relacionada com a contratação do jogador norte-americano Terrence Boyd, proveniente do Red Bull Leipzig neste mercado de inverno, e que até marcou no último jogo frente ao Borussia Dortmund

Autor: Lusa