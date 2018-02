Continuar a ler

"Primeiro, era muito jovem e depois não sabíamos como se ia adaptar à Rússia. Era tão frágil e pequeno que nós o rejeitámos", recorda Nikolai Naumov, confessando: "naquela altura Gatagov não pareceu pior do que Neymar."



O nome Alan Gatagov diz-lhe alguma coisa? A história é simples e envolve Neymar. Em 2009, o Lokomotiv Moscovo teve oportunidade de contratar o futebolista brasileiro, por 10 milhões de euros, mas não o fez e certamente agora arrepende-se.Segundo conta o ex-presidente do clube russo Nikolai Naumov ao 'Sport-express', Neymar, na altura com 17 anos, não chegou a convencer os responsáveis do Lokomotiv, que preferiram investir no médio Gatagov, formado no clube russo.