O avançado senegalês Sadio Mané, que alinha no Liverpool, vai ficar fora de competição durante seis semanas, devido a uma lesão muscular na coxa, anunciou esta terça-feira o clube da liga inglesa.Mané, um dos 30 jogadores nomeados para a Bola de Ouro da 'France Football', lesionou-se no sábado no encontro com Cabo Verde, que os senegaleses venceram por 2-0, de apuramento para o Mundial'2018.O primeiro jogo que Mané, que esta época marcou três golos na liga inglesa, vai falhar será a receção ao Manchester United, orientado pelo português José Mourinho, na oitava jornada da Premier League.

Autor: Lusa