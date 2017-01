Continuar a ler

Nesse encontro, o Manchester City terminou com 10 futebolistas, dada a expulsão do brasileiro Fernandinho, aos 32 minutos, pelo árbitro Lee Mason, após uma entrada dura sobre Johann Gudmundsson.



O internacional francês do Manchester City, Bacary Sagna, foi multado em 40 mil libras (46.226 euros ao câmbio desta terça-feira) pela federação inglesa (FA), por ter criticado um árbitro nas redes sociais.Em causa está a publicação por Bacary Sagna, de uma imagem com o texto "10 contra 12" na sua conta do, após o triunfo sofrido da equipa de Pep Guardiola sobre o Burnley (2-1), a 2 de janeiro, para a 20.ª jornada da Premier League.

Autor: Lusa