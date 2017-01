Continuar a ler

Agora, Sagna terá até às 18 horas de sexta-feira para se defender das acusações.

Em Inglaterra não se brinca e nem as publicações nas redes sociais passam em claro. Foi isso mesmo que esta terça-feira percebeu o defesa francês Bacary Sagna, que foi acusado pela Federação de conduta imprópria devido a uma publicação feita na rede social Instagram, na noite de segunda-feira."10 contra 12... mas mesmo assim lutámos e vencemos como equipa", escreveu o francês, após o encontro com o Burnley, numa publicação que foi entendida por parte da FA como um ataque à atuação de Lee Mason, nomeadamente devido à expulsão do brasileiro Fernandinho. De resto, ao aperceber-se do que fora publicado, o Man. City até pediu ao francês para apagar a publicação, algo que o defesa fez de imediato.

Autor: Fábio Lima