Javier Tebas lidera a Liga espanhola desde 2013 e o seu mandato tem ficado marcado por algumas declarações controversas, seja a visar o Barcelona e o PSG ou a comentar a situação de Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Agora, é ele próprio o protagonista da polémica, face à revelação do seu salário como presidente do organismo que gere o futebol profissional em Espanha.Segundo o jornal 'El Confidencial', Tebas recebeu 879.033 euros na temporada passada - cerca de 73.250 euros por mês -, um valor considerado demasiado elevado, principalmente se atendermos que mais do que duplicou os valores recebidos no ano anterior e quase triplicou a verba que auferiu no primeiro ano como líder da Liga (348.123 euros).Ainda assim, o dirigente espanhol, de 53 anos, até considera que não ganha o suficiente. "Para alguns, isto parece muito, para outros é pouco. Eu acho que é pouco", referiu Tebas em conversa com os jornalistas. Refira-se que a remuneração é dividida em duas parcelas: 629.033 euros como salário fixo e 250.000 euros variáveis.