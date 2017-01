O regresso de Romain Salin a França não tem sido feliz. Depois de seis temporadas em Portugal - com passagens por Naval, Rio Ave e Marítimo -, o guarda-redes francês assinou pelo Guingamp no verão passado e acabou por lesionar-se com gravidade, não jogando mais esta época.Habitualmente suplente do sueco Karl-Johan Johnson - o ex-maritimista foi titular apenas num jogo da Ligue 1 e em três da Liga Europa -, Salin foi operado a um cotovelo. Uma situação problemática para o jogador de 32 anos, que tem contrato com o clube gaulês apenas até final da corrente temporada.