Rasen Ballsport, Roten Bullen ou, para facilitar, RB Leipzig. É o adversário desta noite do FC Porto, emblema que se tornou um caso surpreendente de ascensão no futebol. O regulamento da federação alemã não permite que um clube tenha o nome de uma empresa, exceto se a ligação existir há mais de 20 anos, mas é público que quem está por trás do fenómeno RB é a Red Bull.O efeito mais visível da intervenção da marca de bebida energética faz-se ao nível da conexão entre o Red Bull Salzbugo e o RB Leipzig, sendo vários os jogadores que trocaram a Áustria pela Alemanha. Só no plantel dirigido por Ralph Hasenhüttl estão Péter Gulácsi, Bernardo, Upamecano, Benno Schmitz, Kampl, Naby Keïta, Ilsanker, Laimer e SabitzerAntes de chegar à Europa, o lateral Bernardo também representou o Red Bull Brasil. O estádio, como não poderia deixa de ser, chama-se Red Bull Arena...