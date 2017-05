Continuar a ler

Veja como é que o que o selecionador inglês foi apanhado por falsos investidores

"Quero poder aproveitar e desfrutar de todas as coisas de que não consigo com as exigências 24 horas por dia, sete dias da semana, de treinar um clube, sobretudo na 'Premier League'", explicou o inglês, de 62 anos.Allardyce começou a carreira de treinador ainda como jogador, nos irlandeses do Limerick, em 1991, passando depois Blackpool, Notts County, Bolton, Newcastle, Blacburn, West Ham e Sunderland.O técnico rumou depois à seleção de Inglaterra, que abandonou em setembro de 2016, ao fim de 67 dias no cargo, devido ao envolvimento num escândalo relacionado com o mercado de transferências em Inglaterra.Após a seleção inglesa, 'Big Sam', como é conhecido, chegou ao Crystal Palace, conseguindo evitar a descida, depois de substituir Alan Pardew.