Refira-se que Nasri está atualmente sem clube, depois de ter rescindido a 31 de janeiro com os turcos do Antalyaspor, os quais representou desde o verão.

Samir Nasri, antigo jogador de Arsenal, Manchester City ou Sevilha, entre outros, foi suspenso do futebol por 6 meses, num castigo que deverá ser oficializado pela UEFA esta segunda-feira. A informação foi transmitida pelo representante legal do médio, de 30 anos, depois de o jornal espanhol 'Marca' ter revelado que Nasri fora punido com um ano de suspensão.Tudo se deve a um tratamento que fez nos Estados Unidos, mais propriamente numa clínica em Los Angeles, no final de dezembro de 2016, quando ainda representava o Sevilha. Nasri terá recebido de forma intravenosa 500 mililitros de hidratação sob a forma de água estéril, a qual continha micronutrientes, quando a Agência Mundial de Anti-dopagem só permite 50 mililitros de infusão a cada 6 horas para os atletas que se encontram em atividade.

Autor: Hugo Neves