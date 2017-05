Continuar a ler

"O contrato não está resolvido e eu não entro em questões contratuais. Se não chegar a um acordo, continuo a ter contrato com o Sevilha", começou por referir Sampaoli, que tem contrato com o clube andaluz até 2018.



O treinador do Sevilha , Jorge Sampaoli, admitiu esta sexta-feira que existe uma "intenção clara" da Federação Argentina de Futebol na sua contratação, mas que existe uma opção que tem custos para que se desvincule do clube.Na conferência de imprensa de antevisão do jogo de sábado com o Osasuna , da última jornada da Liga espanhola, o técnico argentino não quis dizer se este será o seu último jogo no Sevilha, mas não escondeu o sonho de treinar a Argentina.

Autor: Lusa