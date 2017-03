Continuar a ler

Em todo o caso, Sampaoli deixou claro que a equipa inglesa evoluiu nos últimos tempos: "As diferenças são muito grandes. O Leicester que jogou no Sánchez Pizjuán era um, este é outro. No plano emocional e futebolístico. Provou-o com o Liverpool e o Hull City, no seu estádio. Está a demonstrar que é a equipa que venceu a Premier League".



Por fim, o técnico admitiu que exista ansiedade nos seus jogadores mas alertou para que joguem concentrados na vitória: "Pedimos aos jogadores que joguem de igual para igual com equipas que ganham com normalidade, o que por vezes sobrecarrega-os. Queremos reconstruir a imagem da equipa frente ao Leicester. Pensar que a vantagem de um golo já nos deu a qualificação é um erro. Se assim for, vai ganhar a equipa azul.



O Sevilha joga no reduto do Leicester na terça-feira, a partir das 19H45. Os espanhóis venceram na primeira mão por 2-1. Em todo o caso, Sampaoli deixou claro que a equipa inglesa evoluiu nos últimos tempos: "As diferenças são muito grandes. O Leicester que jogou no Sánchez Pizjuán era um, este é outro. No plano emocional e futebolístico. Provou-o com o Liverpool e o Hull City, no seu estádio. Está a demonstrar que é a equipa que venceu a Premier League".Por fim, o técnico admitiu que exista ansiedade nos seus jogadores mas alertou para que joguem concentrados na vitória: "Pedimos aos jogadores que joguem de igual para igual com equipas que ganham com normalidade, o que por vezes sobrecarrega-os. Queremos reconstruir a imagem da equipa frente ao Leicester. Pensar que a vantagem de um golo já nos deu a qualificação é um erro. Se assim for, vai ganhar a equipa azul.

Jorge Sampaoli, que esta segunda-feira completa 57 anos, vê com bons olhos um presente na terça-feira diante do Leicester , na segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. O Sevilha tem, no seu entender, uma oportunidade para fazer história."Mais do que um presente de aniversário, o maior presente de todos seria estar nas oito melhores equipas do Mundo. É uma oportunidade histórica para todos. O que vai acontecer amanhã é muito importante, que seja um grande prémio para todos", explicou o treinador em conferência de imprensa.

Autor: Luís Miroto Simões