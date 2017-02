Depois de ter operado a sexta reviravolta da época em casa do rival Betis, o Sevilha recebe o Athletic Bilbao na quinta-feira com o objetivo de manter a perseguição ao Real e Barça. Contudo, Jorge Sampaoli tem quatro baixas importantes.N'Zonzi, Pareja e Sarabia não podem jogar por sanção, enquanto Lenglet está lesionado. Disponível está Daniel Carriço, português que depois da voltar de lesão já regressou à ação no duelo com o Leicester na Champions.

Autor: Diogo Jesus