Continuar a ler

Sampaoli lembrou que a Argentina "não tem poder para dizer ao clube (Barcelona) que dosifique" o jogador, mesmo que vá jogar "um encontro de quatro em quatro dias".Por seu lado, disse que se existe a possibilidade de lhe dar descanso devido a "fadiga muscular", então dar-lhe-á descanso, pois "com ele não há absolutamente nada para testar".Sampaoli frisou também que Lionel Messi é o líder da seleção da Argentina, mas não pelas suas tatuagens ou pela barba, como comentou um jornalista local, mas pela admiração e respeito que desperta entre os seus companheiros."Leo é uma pessoa muito madura. Pode estabelecer-se com ele um diálogo de treinador para jogador", disse.Sampaoli reconheceu ainda que dirigir o "melhor jogador do Mundo" e o "embaixador do futebol mundial" é uma "grande responsabilidade".A Argentina, que só garantiu a qualificação para o Mundial'2018 no último jogo de apuramento, com um triunfo no Equador por 3-1, selado com um hat trick de Messi, cumpre no sábado o primeiro jogo de preparação, com a anfitriã Rússia.